Napoli, Elmas al 45': "Difficile giocare queste partite, sto facendo bene nel nuovo ruolo"
Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con la Juventus: "Sto cercando di fare il bene della squadra in questo ruolo, è difficile quando giochi queste partite ma penso di aver fatto bene: l'importante è essere concentrato. C'è ancora un secondo tempo da giocare".
