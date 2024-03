Torino, Juric: "Aspetto Sanabria, è fondamentale. Palladino è completo"

La 30^ giornata di Serie A vede in programma la sfida tra Torino e Monza, in palio punti che possono far sognare l'Europa. A pochi minuti dal calcio d'inizio Juric si è soffermato ai microfoni di Dazn:

"Sanabria finalmente ha risolto il problema col tendine, deve diventare importantissimo per noi. Oggi partiamo con Okereke ma spero che presto ritrovi la giusta forma perché per noi è fondamentale. Ieri abbiamo recuperato Buongiorno ma perso Gineitis. Palladino? Siamo amici da tanto tempo, penso sia completo sia come allenatore che come uomo. Può fare tante cose, ha tanta intelligenza".