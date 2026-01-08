Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Udinese torna alla vittoria per 1-2. La Stampa in prima pagina: "Il Toro si sgonfia in casa"

L'Udinese torna alla vittoria per 1-2. La Stampa in prima pagina: "Il Toro si sgonfia in casa"
Niccolò Righi
Oggi alle 07:28Rassegna stampa
Niccolò Righi

Seconda sconfitta di fila in casa per il Torino, che nel posticipo del mercoledì di Serie A viene battuto dall’Udinese per 1-2 e scivola al 12º posto a quota 23 punti.

Rialza la testa l’Udinese, che esce dallo stadio dei granata con 3 punti preziosi per il morale che mancavano da tre partite. Ad aprire le danze al 50’ è Nicolò Zaniolo, bravo a capitalizzare un assist perfetto di Zanoli. Il raddoppio dei bianconeri arriva sul finale grazie alla bella azione personale di Ekkelenkamp. Negli ultimi minuti a rendere meno pesante il passivo ci ha pensato il gol della bandiera di Casadei.

