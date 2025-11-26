Torino, ieri confronto tra Baroni e squadra: il tecnico ha chiesto lo stop ai blackout mentali

Alle 8.30, ieri mattina, al Filadelfia, il Torino si è ritrovato per leccarsi le ferite dopo l'umiliante 5-1 patito contro il Como. C’era Marco Baroni e c’erano tutti i calciatori, sul campo, però, la squadra ha messo piede solamente circa un paio d’ore dopo, quando è iniziato l’allenamento: prima c’è stata la colazione e, soprattutto, un confronto tra l’allenatore e i calciatori, evidenzia Tuttosport.

Quel 'non è accettabile uscire dalla partita come abbiamo fatto dopo il terzo gol' pronunciato nel post gara, lo ha ribadito anche guardando negli occhi, uno per uno, tutti suoi giocatori. Nel suo discorso Baroni non si è concentrato sugli aspetti tecnici e tattici, per analizzare gli errori commessi c’è tempo in questi giorni, il punto su cui si è concentrato è quello mentale.

Quei 19 minuti più recupero sono stati una sorta di allenamento per il Como, che ha trovato altre due reti e si è divertito, anche con un torello quasi ininterrotto nei minuti di recupero. Il tutto senza che scattasse almeno una reazione d’orgoglio da parte dei granata in campo. Lo dimostra il dato dei falli commessi: 9 quelli del Como, 6 quelli del Torino. Baroni ha ribadito che non ne vuole più vedere prestazioni come quelle contro l’Inter, contro l’Atalanta e contro il Como: tre partite, sulle dodici di campionato giocate, in cui la squadra ha mollato prima della fine, sono fin troppe.