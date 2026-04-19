Torino, Paleari: "Avevo studiato Bonazzoli. Gol annullato? Ecco cosa è successo..."

“Ho cercato di attaccare la palla, ho provato ad anticipare l’avversario e credo che il piede di Baschirotto fosse abbastanza alto. Stavo per intervenire, il pallone veniva verso di me e quindi credo non ci sia altro da aggiungere. Sono contento della parata su Bonazzoli, tutto frutto della settimana di lavoro col preparatore. Ci alleniamo sulle caratteristiche degli altri: lui è molto bravo nel tiro a giro e nell’acrobazia ed eravamo preparati". Queste le parole di Alberto Paleari, portiere del Torino, ai microfoni di DAZN.