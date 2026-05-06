Dopo 16 anni esatti il Torino può fare 50 col Sassuolo

Fra match in Piemonte ed Emilia Romagna il Torino ha marcato 48 reti al Sassuolo in campionato (play-off 2009-2010 compresi). A bucare la porta neroverde per primo fu Rolando Bianchi su calcio di rigore.

Chi farà 50?

A distanza di due campionato torna l’incrocio all’ombra della Mole. Nel 2023-2024 fu 2-1 con questo bomber: Sanabria al 5’, Thorstvedt al 18’, Vlasic al 68’. Mentre la stagione precedente, 2022-2023, c’era stato il più recente segno 2 in schedina, 0-1: Alvarez al 93’.

Complessivamente, A più B, sono 15 i Torino-Sassuolo giocati. I granata contano 8 affermazioni, i neroverdi 5, mentre i pareggi ammontano a 2.

All’andata, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, fu 0-1 con Vlasic ancora a rete al minuto 66 dagli undici metri.

PS: c’è già stato un Torino-Sassuolo alla 36esima di A. Fu nel 2018-2019 e terminò con ben 5 marcature e un 3-2 casalingo: Bourabia al 27ì, Belotti al 56’, Pol Lirola al 71’, Zaza all’81’, Belotti all’82’.

Situazione in classifica.

Torino con 41 punti (11V – 8X – 16P con 39GF e 58GS), di cui 24 sul proprio campo (7V – 3X – 7P con 23GF e 26GS). Sassuolo a quota 49 (14V – 7X – 14P con 43GF e 44GS), 20 delle quali in trasferta (5V – 5X – 7P con 20GF e 21GS).

Nella loro storia di Serie A gli emiliani soltanto in 4 occasioni i neroverdi hanno raggiunto o superato la soglia dei 50 punti: 50 nel 2021-2022; 51 nel 2019-2020; 61 nel 2015-2016; 62 nel 2020-2021.

Con ancora 9 punti in palio da oggi al termine della stagione Grosso e i suoi ragazzi possono issarsi sul podio dei migliori Sassuolo in Serie A.

PS: il centro di Rolando Bianchi ricordato in apertura di news arrivò proprio l’8 maggio, del 2010. Venerdì saranno trascorsi 16 anni esatti.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)*

15 incontri disputati

8 vittorie Torino

2 pareggi

5 vittorie Sassuolo

27 gol fatti Torino

19 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Torino-Sassuolo 2-0, 1° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Torino-Sassuolo 2-1, 11° giornata 2023/2024

* Compreso il play-off al termine della stagione 2009/2010.