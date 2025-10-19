Torino, Simeone firma tre punti da ex contro il Napoli: “Ce lo teniamo stretto”

E’ stato l’idolo di uno stadio intero, Giovanni Simeone. Da una parte i tifosi del Toro, che ormai lo hanno già eletto a trascinatore; dall’altra quelli del Napoli, che avevano in lui un beniamino nonostante un minutaggio tutt’altra che da titolare. Il destino ha voluto che sia stato proprio il Cholito ad esaltare i granata, mettendo la firma su tre punti fondamentali (proprio come a Roma contro i giallorossi, l’altro successo in queste prime sette giornate), e ad affossare i partenopei, alla seconda sconfitta di fila in trasferta. Eppure, Simeone è riuscito a mettere tutti d’accordo: al momento della sostituzione, infatti, è stata una standing ovation collettiva in un Grande Torino molto più azzurro che granata. “Per me è stata una partita molto speciale, portare tre punti a Torino in una partita così difficile - ha dichiarato il match-winner - e sono contento perché è stata la prima partita che abbiamo vinto in casa, contro la migliore squadra d’Italia: abbiamo fatto una partita da Toro”.

Anche il suo allenatore, Marco Baroni, lo ha elogiato pubblicamente: “L’ho sempre apprezzato, anche da avversario, ed è un esempio per tutti non solo come calciatore professionista, ma come uomo di valori - le parole del tecnico granata dedicate all’argentino - e ce lo teniamo molto stretto”. La svolta è arrivata anche grazie alle due punte, con Simeone che è stato affiancato da Adams: “Non è che ho cambiato perché non avevo le idee chiare, bensì perché un allenatore ha il dovere di seguire delle situazioni che possono essere dal punto di vista anche di condizione individuale e di squadra - la spiegazione sui tanti cambi di modulo - e adesso abbiamo tracciato la strada: si avanti così, sono convinto che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento”. Ora si cercano conferme, domenica prossima arriverà il Genoa al Grande Torino: “Alla squadra ho detto di staccare un giorno, poi però dobbiamo subito pensare alla gara successiva - spiega Baroni - e dovremo fare una settimana di lavoro e di ferocia: sarà una sfida difficile, dobbiamo ripartire da questa prestazione”.