Polverosi: "La Roma ha sbagliato il primo tempo. Non c’è ancora una squadra-guida"

Alberto Polverosi, nel suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato il successo dell'Inter contro la Roma: "C’è un’altra capolista in Serie A, è l’Inter. Ora sono tre, Napoli, Roma e Inter e tutt’e tre su sette partite ne hanno già perse due. È l’imperfezione che caratterizza questo inizio di campionato. Non c’è ancora una squadra-guida, ruolo da accreditare a Napoli e Inter, non alla Roma che però ieri sera avrebbe meritato almeno il pareggio. Solo che ha sbagliato il primo tempo e se fai una concessione del genere all’Inter, poi diventa complicato sistemare le cose.

Nell’altro tempo, il secondo, la squadra di Gasperini ha ribaltato il senso della partita, giocando con qualità e rabbia, e ha messo in seria difficoltà i nerazzurri. Ma i tre punti sono volati alla Pinetina. Sintetizzando: un tempo a favore della forza fisica e atletica dell’Inter, un altro a favore della straordinaria qualità di Dybala. Più o meno, come da previsione".

Polverosi si è poi interrogato sulla rete subita dai giallorossi: "Un gol che può incassare una difesa allegra e leggera, con un tentativo scriteriato di fuorigioco su lancio a palla scoperta, con un marcatore come N’Dicka che abbandona Bonny alla sua corsa in prateria e con un portiere come Svilar che si fa infilare sul suo palo. Mah. Troppe cose non tornavano in quei primi 45 minuti della Roma".