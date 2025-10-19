Roma, Gasperini: "Ci sono vittorie che lasciano dubbi, questo è un ko che dà convinzioni"

Per la Roma continua il tabù Inter, che all’Olimpico non riesce a battere addirittura dal 2016. Ieri ci ha pensato la rete di Bonny dopo sei minuti a regalare ai nerazzurri il successo, che porta sul 13-0 il computo dei gol della squadra milanese negli ultimi cinque incroci con Gasperini.

Lo stesso Gasperini dopo la partita si è presentato ai microfoni ufficiali del club giallorosso per commentare il ko. Queste le sue parole: “A volte ci sono delle vittorie che ti lasciano un po' così, poco convinto, e qualche altra volta ci sono delle sconfitte che ti danno forza. Io credo che usciamo comunque da questa partita dispiaciuti e arrabbiati per il risultato, però penso che abbiamo fatto dei passi in avanti. Questa sera abbiamo acquisito più convinzione".

Gasp si dice comunque soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi, i quali ci hanno provato fino al termine del match, raccogliendo anche tanti applausi dai tifosi al termine del match: "Sì, ci ha provato, ha tenuto intensità, ritmo. Ha fatto un secondo tempo molto positivo. Ci è mancato il tiro, la differenza l'abbiamo fatta nelle conclusioni. Ci siamo arrivati alcune volte anche in modo pericoloso, è mancata la capacità di mettere la palla dentro. Però va bene".