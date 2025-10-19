Serie B, Palermo-Modena: soldout al "Barbera" per il duello rusticano

La serie B al suo ritorno dopo il turno di stop imposto dalle nazionali, presenta un piatto prelibato nell'Ottava giornata ovvero lo scontro al vertice tra Palermo e Modena. Ovvero seconda la formazione rosanero con 15 punti contro la capolista i gialloblù a 17. Entrambe si presentano imbattute con le difese meno perforate con sole 3 reti al passivo. I canarini vantano anche l'attacco più prolifico a 13 insieme a Frosinone, Cesena, Reggiana, Carrarese e Pescara. Gli spunti d'interesse non mancano, duelli nella partita sono quelli tra i bomber Pohjanpalo da una parte e Gliozzi dall'altra oppure del palermitano Di Mariano contro la squadra della propria città e dell'ex Antonio Palumbo due stagioni proprio a Modena. Per rendere il tutto più accattivante c'è un "Barbera" che oggi alle 15 si metterà il vestito della festa, l'impianto palermitano presenta il classico tutto esaurito dando il benvenuto alle principali protagoniste di questo avvio di stagione. Il Palermo cerca un sorpasso che garantirebbe un primato in graduatoria solitario storico dopo otto giornate. Era accaduto nel lontano 1947-48. Dirige Daniele Chiffi di Padova.

Come arriva il Palermo- Filippo Inzaghi recupera dalla squalifica Ceccaroni, oltre a Ranocchia , Gomis e Diakite mentre sono Indisponibili Bardi, Bani e Gyasi. Nel 3-4-2-1 di partenza Ceccaroni e Pierozzi potrebbero affiancare Peda nella difesa a protezione della porta di Joronen. Con Diakitè e Augello dirottati sulle corsie esterne. A centrocampo Gomez e Blin appaiono i favoriti, con Palumbo e uno fra Brunori e Le Duaron sulla trequarti a supporto di Pohjanpalo.

Come arriva il Modena- Sull’altra sponda Andrea Sottil deve privarsi di Pergreffi, fuori per un problema muscolare e Beyeku impegnato nel mondiale Under 20 con la Francia. Nel consueto 3-5-2 davanti all’inamovibile Chichizola, Tonoli e Adorni sono sicuri del posto mentre è ballottaggio aperto tra l’olandese Nieling e Della Valle. Zampano e Zanimacchia sulle fasce, Gerli in cabina di regia affiancato da Santoro alla sua sinistra mentre per l’altra mezzala si giocano il posto Pyyhtia e Sersanti. In avanti spazio alla coppia d’attacco composta da Di Mariano e Gliozzi.