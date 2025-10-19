Inter, Bonny: "Io e Pio siamo giovani, siamo qui per imparare. Combattiamo insieme"

Ange-Yoan Bonny trascina l'Inter alla quarta vittoria consecutiva e una sua rete regala la vittoria all'Olimpico contro la Roma che permette ai suoi di agganciare il primo posto, a quota 15 punti, proprio con i giallorossi ed il Napoli, sconfitto nel pomeriggio di ieri dal Torino. Al termine della gara il match winner nerazzurro si è presentato ai canali ufficiali del club per commentare la vittoria.

Queste le parole di Bonny: "Segnare è sempre bello, oggi abbiamo lavorato e vinto da squadra e siamo contenti per questi tre punti importantissimi. Essere qui e imparare è bellissimo, anche insieme a Pio: siamo giovani, ma anche quando è entrato lui ha fatto bene. Si va avanti su questa strada, dobbiamo continuare così. In una partita del genere devi usare il fisico, fare il lavoro sporco, proteggere palla, lottare con i difensori. Il mister ce l’ha chiesto e abbiamo combattuto tutti insieme".

Sul suo momento di forma: "Mi sento bene, ringrazio tutti i miei compagni, è grazie a loro se sto facendo bene. Avere compagni forti aiuta, ogni giorno impari da ognuno di loro. Siamo l'Inter, dobbiamo andare a fondo in ogni competizione".