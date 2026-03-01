Torino, Simeone: "Lazio fa parte della mia famiglia, contento del gol"
Premiato come 'Player of the match', Giovanni Simeone ha commentato il match vinto dal suo Torino contro la Lazio ai microfoni di DAZN: "Cerco di fare sempre gol. La Lazio fa parte della storia della mia famiglia, per me segnare è sempre importante. L'esultanza? All'inizio di Sanremo, ho chiesto a mia moglie se ci fosse qualcuno napoletano e ho sperato vincesse. Ieri scherzando con lei ho detto che avrei festeggiato così. Non lo conosco ma mi piacerebbe conoscerlo. Zapata mi aiuta tantissimo, mi trovo bene e mi aiuta a trovare spazi da aggredire. Oggi abbiamo fatto una bella partita".
