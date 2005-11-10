Torino, Belghali: "Gol da numero 10? Segreto di Abate e dell'aiuto di Vlasic"

Il Torino piega il Monza 3-2 e infila il terzo successo consecutivo in Serie A. A sbloccare il match è Fitz-Jim al 39', ma Varela riequilibra i conti al 47'. Nella ripresa i granata allungano con le reti di Belghali al 61' e Vlasic al 72', prima dello sfortunato autogol di Patterson in pieno recupero che fissa il risultato finale.

Ai microfoni di DAZN, al termine del match, interviene l'esterno del Torino, Rafik Belghali.

Da quando sei arrivato qui stai facendo assist su assist e oggi è arrivato anche il gol. Da piccolo giocavi come numero 10, ora ti sei spostato leggermente sulla fascia, ma hai fatto un gol da numero 10: ce lo racconti un po'?

"Sì, effettivamente ero leggermente spostato sulla sinistra rispetto alla mia solita posizione sulla destra. Ero lì dopo il corner, sono felice di essermi trovato in quella posizione e di aver potuto segnare un gol così, come facevo quando ero ragazzino, dato che giocavo da numero 10".

Ma cosa ti dice Abate per farti giocare in questo modo? Qual è il segreto tra di voi?

"Mi aiuta chiaramente giocare con compagni come Nikola Vlasic, che mi danno una grande mano. Il segreto di Abate è che lavora e mi parla tanto, anche fuori dal campo. Penso sia un po' tutto questo a farmi rendere così e, se questo è il rendimento, significa che funziona".