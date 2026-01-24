Torino tramortito, il Como dilaga al Sinigaglia: siluro di Caqueret, è 6-0 al 76'

Il Como non ha pietà per il Torino, arriva anche il sesto gol. Stavolta è Caqueret, entrato dalla panchina, a ricevere da fuori area e tentare la conclusione da fuori: un siluro improvviso che punisce Paleari e impartisce il 6-0 dei lariani al minuto 76. Gara a senso unico e mancano ancora dieci minuti abbondanti alla fine.

