Inter esagerata, 6-2 al Pisa e messaggio Scudetto. Chivu: "Tirato fuori l'orgoglio"

L'Inter prende paura, poi fa una rimonta esagerata: a San Siro contro il Pisa finisce addirittura 6-2. La squadra di Gilardino si era portata sullo 0-2 nella prima mezz'ora, ma poi ha subito una reazione furibonda da parte della squadra di Chivu, capace di rimontare già nel giro di 8 minuti, prima del 45'.

Moreo, doppietta da sogno

Chivu punta su Pio Esposito con Lautaro, in mediana c'è Sucic al posto di Barella. L'inizio della gara sembra far presagire a un'Inter in controllo del possesso palla, ma dopo 11 minuti Sommer regala palla a Moreo nell'uscita da dietro, con l'attaccante lo supera con un pallonetto da più di 30 metri. Penetrazione in area di Bisseck al 19': sinistro che esce a fil di palo. L'abbozzo di reazione da parte dell'Inter viene spento quasi subito: al 23' ancora Moreo svetta dal vertice dell'area piccola su un corner da sinistra e piega le mani a Sommer sul primo palo. San Siro è gelato, l'Inter sembra sotto shock.

Rimonta Inter in 8 minuti

Serve una decina di minuti alla squadra di Chivu per produrre qualcosa di pericoloso: tiro-cross di Sucic, Lautaro in tuffo non arriva a deviare in rete. Al 34' scelta forte di Chivu: fuori Luis Henrique, evanescente a destra, al suo posto Dimarco. L'esterno italiano è subito impattante: sinistro al volo sul quale si esalta Scuffet. Sulla ribattuta Zielinski calcia al volo e Tramoni tocca con un braccio: calcio di rigore, siglato dallo stesso Zielinski al 39'. Due minuti dopo ancora Dimarco crossa da sinistra, Lautaro di testa fa 2-2. Al 2' di recupero l'Inter completa la rimonta: cross di Bastoni, Pio Esposito di testa è imperioso e fa 3-2.

L'Inter dilaga con Dimarco, Bonny e Mkhitaryan

L'Inter riprende da dove aveva lasciato al rientro in campo, controllando il match e cercando di chiuderla. Prima Pio Esposito su un altro assist di Dimarco e poi lo stesso esterno italiano costringono Scuffet agli straordinari. Thuram rileva Pio Esposito dopo un'ora di gioco e impegna subito Scuffet con il sinistro, sulla ribattuta Calabresi si immola spedendo sul palo il tiro a botta sicura di Dimarco. L'Inter ora produce molto. Carlos Augusto e Mkhitaryan sparano in curva dalla distanza. Ancora il brasiliano ci prova al volo con il sinistro, sfiorando l'incrocio. All'81' ancora lo scatenato Dimarco firma il gol della sicurezza: sinistro al volo sul cross di Thuram, palla che sbatte su entrambi i pali e si insacca.

All'86' Bonny, entrato da soli sei minuti, riceve palla da Dimarco, salta due uomini e scarica un preciso sinistro all'angolino. Inter ora sul 5-2 contro il Pisa.

Al 92' anche Henrikh Mkhitaryan entra nella festa dell'Inter. Sulla sponda di Yann Bisseck l'armeno arriva con i tempi giusti e, da due passi, sigla il gol del 6-2 in pieno recupero.

Inter, Chivu: "Sommer? La colpa è mia. Ma abbiamo tirato fuori l'orgoglio"

Così il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, a Dazn dopo la gara: "Una partita dura 100 minuti e si può ribaltare, l'approccio non è stato male: ci siamo fatti gol da soli su una ripartenza, ma la colpa è mia perché a volte metto in difficoltà Sommer. Poi abbiamo preso gol su palla inattiva, il Pisa ha giocatori di struttura e hanno battuto molto bene quel calcio d'angolo, dopo abbiamo tirato fuori l'orgoglio e siamo riusciti a ribaltarla prima dell'intervallo".