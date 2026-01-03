Como, Caqueret: "Siamo un gruppo forte, uniti, si vede poi sul campo"

Il centrocampista del Como, Maxence Caqueret, ha parlato al termine della gara. Di seguito le sue parole.

Cosa si prova a giocare qui?

"Sisi, la vittoria con i tifosi è incredibili. Mi piace tanto giocare qui".

Quanto è forte questo gruppo e cosa vi dite in cerchio?

"Siamo un gruppo forte, tutti uniti, sempre insieme e si vede sul campo. E' importante la fiducia e lo si vede nella vittoria di oggi".