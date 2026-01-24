En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"

La trasferta del direttore sportivo bianconero Ottolini a Istanbul ha dato i suoi frutti: dopo il via libera del Fenerbahce, la Juventus ha raggiunto l'intesa con Youssef En Nesyri per il trasferimento all'ombra della Mole Antonelliana e dell'Allianz Stadium. "Salto di qualità", il titolo adoperato da La Stampa nella sezione interna e dedicata allo sport.

L’accordo con il Fenerbahce è stato trovato e nella giornata di ieri è avvenuto anche l’incontro diretto con il centravanti marocchino, di modo da sigillare l’operazione. La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto: 3 milioni iniziali più 17 per l’eventuale acquisto a titolo definitivo, oltre al pagamento dell’ingaggio fino al termine della stagione.

En-Nesyri aveva ricevuto anche un paio di proposte dall’Arabia Saudita, ma la possibilità di giocare in Serie A e in Champions League ha pesato in maniera decisiva sulla sua scelta. Ora la palla passa agli ultimi passaggi formali dell'affare: se non emergeranno intoppi, la Juventus conta di chiudere l’operazione nelle prossime ore e consegnare a mister Luciano Spalletti un nuovo centravanti per la seconda parte della stagione. Finora En-Nesyri ha realizzato 8 reti e 1 assist in 25 presenze tra le fila del club di Istanbul, ed è appena rientrato dall'avventura in Coppa d'Africa con la sua Nazionale.