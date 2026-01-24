Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mantova-Venezia 2-5, le pagelle: Adorante straripante, Yeboah fuoriclasse. Esordio horror per Chrysopoulos

Mantova-Venezia 2-5, le pagelle: Adorante straripante, Yeboah fuoriclasse. Esordio horror per ChrysopoulosTUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:13Serie B
Lorenzo De Angelis

MANTOVA-VENEZIA: IL RISULTATO FINALE

MANTOVA

Bardi 6.5 - Il Venezia gliene fa 5, ma se non fosse stato per lui il passivo poteva essere addirittura anche peggiore. Stoica la sua prestazione.
Paoletti 5 - Soffre ogni singola avanzata del Venezia andando costantemente in apnea.
Cella 5 - Non è mai riuscito a prendere le misure ad Adorante, oggi spietato.
Castellini 5 - Suo l’errore di posizione sul primo gol di Adorante. Male nella gestione di Yeboah.
Radaelli 5 - In perenne difficoltà sulle avanzate inarrestabili di Sagrado. Dal 45’ Balcot S.V. Dal 52’ Chrysopoulos 4 - Autogol ed errore sul gol di Adorante. Esordio horror il suo.
Trimboli 5.5 - Prezioso per quel che può in fase di ripiego, meno in quella di costruzione.
Wieser 5 - Spreca dopo pochi secondi la possibile rete del vantaggio. Dal 70’ Zuccon 5 - Ingresso in campo anonimo.
Tiago Goncalves 5.5 - Non lucidissimo in alcuni momenti della partita, ma ha fatto comunque vedere cose interessanti. Dal 84’ Falletti SV.
Marras 6 - Chirurgico in occasione del gol che ha dimezzato lo svantaggio verso la fine del primo tempo.
Ruocco 5.5 - Lo salva l’assist per Marras. Dal 70’ Mancosu 5 - Con lui ci si aspettava un Mantova più a trazione anteriore, ma invece così non è stato.
Mensah 5.5 - Troppo spesso impreciso. Bello però il gol del 2 a 4.

Francesco Modesto 5 - Nulla può contro l’armata di Stroppa. Il gol di Marras aveva dato un po’ di speranza, ma la spinta del Mantova non ha portato i risultati sperati.

VENEZIA

Stankovic 6 - Bravo ad inizio partita a farsi trovare subito pronto. Nulla poteva sui gol di Marras e Mensah, chirurgici entrambi,
Schingtienne 5.5 - Lascia troppo spazio a Mensah in occasione della rete che avrebbe potuto riaprire la partita.
Venturi 6 - Tiene a bada l’attacco del Mantova senza troppi problemi. Dal 65’ Korac 6 - Svolge il compito che gli è stato richiesto senza troppe complicazioni.
Franjic 6 - Assist al bacio per la prima rete di giornata di Adorante.
Hainaut 6 - Piuttosto nell’ombra in fase di spinta. Bene, invece, in quella di copertura.
Doumbia 7 - Il centrocampista box to box per eccellenza. Prezioso in fase di ripiego, cinico in quella di rifinitura.
Busio 6.5 - Unica nota stonata della sua partita l’errore che ha poi portato alla rete di Marras. Per il resto perfetto, come sempre.
Kike Perez 6.5 - Pericoloso da calcio piazzato nel primo tempo con una girata di testa. Bene in fase di riconquista del pallone. Dal 90’ Duncan SV.
Sagrado 7 - Irresistibile sulla sinistra, come in occasione dell’assist per il raddoppio di Yeboah. Dal 77’ Compagnon SV
Yeboah 7.5 - Ennesima partita di livello per il 10 del Venezia, che ha deciso di lasciare la sua firma con un gol ed un assist. Dal 77’ Pietrelli 6.5 - Scaturisce l’autogol di Chrysopoulos con la sua cavalcata sulla fascia destra.
Adorante 8 - Il suo cognome fa rima con straripante. Doppietta e testa della classifica marcatori ad un passo. Dal 77’ Casas 6 - Tenta di mettere anche lui la firma in questa partita con una conclusione dalla lunga distanza.

Giovanni Stroppa 7 - Per larghi tratti del match il suo Venezia è sembrato inarrestabile. I lagunari si confermano essere una squadra con grandissime qualità, che di questo passo potrebbero seriamente valerle la Serie A.

Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Virtus Entella, Chiappella: "Juve Stabia squadra forte, Ottima prova dei subentrati"... Virtus Entella, Chiappella: "Juve Stabia squadra forte, Ottima prova dei subentrati"
Monza, Bianco: "Oggi una delle peggiori prestazioni, ma tre punti importanti" Monza, Bianco: "Oggi una delle peggiori prestazioni, ma tre punti importanti"
Mantova, Modesto: "Non dormirò stanotte. Dobbiamo ripartire dal primo tempo" Mantova, Modesto: "Non dormirò stanotte. Dobbiamo ripartire dal primo tempo"
Modena-Palermo, Santoro all’intervallo: “Dobbiamo continuare così” Modena-Palermo, Santoro all’intervallo: “Dobbiamo continuare così”
Frosinone, Alvini e gli obiettivi stagionali: "Oggi raggiunto il secondo, che è la... Frosinone, Alvini e gli obiettivi stagionali: "Oggi raggiunto il secondo, che è la salvezza"
Pescara, Gorgone: "Noi creiamo, ma poi segnano gli altri. 3-0 troppo pesante" Pescara, Gorgone: "Noi creiamo, ma poi segnano gli altri. 3-0 troppo pesante"
Venezia, Stroppa: "Bella prova di forza oggi. Vincere la Serie B? Ci proveremo" Venezia, Stroppa: "Bella prova di forza oggi. Vincere la Serie B? Ci proveremo"
Bari, Longo: "Se c'era una vittoria da fare l'avrei voluta fare in questo modo" Bari, Longo: "Se c'era una vittoria da fare l'avrei voluta fare in questo modo"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
5 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Franchi saluta Commisso. Squadre in campo e la Fiesole scrive: "Continua a tifarci da lassù"
Immagine top news n.1 Como-Torino 6-0, le pagelle: Baturina mostruoso, Da Cunha è il rigorista. Kuhn si sblocca
Immagine top news n.2 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Immagine top news n.3 Juve, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Immagine top news n.4 Il Nottingham Forest promuove il made in Italy: chi sono i 7 giocatori ex Serie A della rosa
Immagine top news n.5 Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina
Immagine top news n.6 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine top news n.7 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Verona si muove in entrata, valutato Stefano Turati per la porta: la situazione
Immagine news Serie A n.2 Luis Henrique, altra bocciatura. E il Besiktas bussa all'Inter: parte se torna Perisic?
Immagine news Serie A n.3 Como, Kuhn esce allo scoperto: "Vogliamo andare in Europa, è il nostro obiettivo"
Immagine news Serie A n.4 Giovane firma con il Napoli, Baroni sul possibile esonero: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.5 Torino, Vlasic: "Una vergogna, il peggior giorno della mia carriera. Chiedo scusa ai tifosi"
Immagine news Serie A n.6 Giovane al Napoli, ci siamo: ha firmato il contratto, ci sarà contro la Juventus
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella, Chiappella: "Juve Stabia squadra forte, Ottima prova dei subentrati"
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Oggi una delle peggiori prestazioni, ma tre punti importanti"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Non dormirò stanotte. Dobbiamo ripartire dal primo tempo"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Alvini e gli obiettivi stagionali: "Oggi raggiunto il secondo, che è la salvezza"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Gorgone: "Noi creiamo, ma poi segnano gli altri. 3-0 troppo pesante"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa: "Bella prova di forza oggi. Vincere la Serie B? Ci proveremo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 23ª giornata: cade l'Union Brescia, sorride il Benevento. Il Latina non si ferma più
Immagine news Serie C n.2 Tra rossi e rigori, la Cavese non ci sta. Prosperi: "Veniamo sempre puniti con leggerezza..."
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 23ª giornata: dopo i primi 45', sorride il Benevento. Sotto di un gol, invece, il Brescia
Immagine news Serie C n.4 Zamuner: "Sapevo di aver costruito una squadra forte, ma il mio Vicenza ha sorpreso tutti"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto della stagione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?