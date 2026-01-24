Mantova-Venezia 2-5, le pagelle: Adorante straripante, Yeboah fuoriclasse. Esordio horror per Chrysopoulos

MANTOVA-VENEZIA: IL RISULTATO FINALE

MANTOVA

Bardi 6.5 - Il Venezia gliene fa 5, ma se non fosse stato per lui il passivo poteva essere addirittura anche peggiore. Stoica la sua prestazione.

Paoletti 5 - Soffre ogni singola avanzata del Venezia andando costantemente in apnea.

Cella 5 - Non è mai riuscito a prendere le misure ad Adorante, oggi spietato.

Castellini 5 - Suo l’errore di posizione sul primo gol di Adorante. Male nella gestione di Yeboah.

Radaelli 5 - In perenne difficoltà sulle avanzate inarrestabili di Sagrado. Dal 45’ Balcot S.V. Dal 52’ Chrysopoulos 4 - Autogol ed errore sul gol di Adorante. Esordio horror il suo.

Trimboli 5.5 - Prezioso per quel che può in fase di ripiego, meno in quella di costruzione.

Wieser 5 - Spreca dopo pochi secondi la possibile rete del vantaggio. Dal 70’ Zuccon 5 - Ingresso in campo anonimo.

Tiago Goncalves 5.5 - Non lucidissimo in alcuni momenti della partita, ma ha fatto comunque vedere cose interessanti. Dal 84’ Falletti SV.

Marras 6 - Chirurgico in occasione del gol che ha dimezzato lo svantaggio verso la fine del primo tempo.

Ruocco 5.5 - Lo salva l’assist per Marras. Dal 70’ Mancosu 5 - Con lui ci si aspettava un Mantova più a trazione anteriore, ma invece così non è stato.

Mensah 5.5 - Troppo spesso impreciso. Bello però il gol del 2 a 4.

Francesco Modesto 5 - Nulla può contro l’armata di Stroppa. Il gol di Marras aveva dato un po’ di speranza, ma la spinta del Mantova non ha portato i risultati sperati.

VENEZIA

Stankovic 6 - Bravo ad inizio partita a farsi trovare subito pronto. Nulla poteva sui gol di Marras e Mensah, chirurgici entrambi,

Schingtienne 5.5 - Lascia troppo spazio a Mensah in occasione della rete che avrebbe potuto riaprire la partita.

Venturi 6 - Tiene a bada l’attacco del Mantova senza troppi problemi. Dal 65’ Korac 6 - Svolge il compito che gli è stato richiesto senza troppe complicazioni.

Franjic 6 - Assist al bacio per la prima rete di giornata di Adorante.

Hainaut 6 - Piuttosto nell’ombra in fase di spinta. Bene, invece, in quella di copertura.

Doumbia 7 - Il centrocampista box to box per eccellenza. Prezioso in fase di ripiego, cinico in quella di rifinitura.

Busio 6.5 - Unica nota stonata della sua partita l’errore che ha poi portato alla rete di Marras. Per il resto perfetto, come sempre.

Kike Perez 6.5 - Pericoloso da calcio piazzato nel primo tempo con una girata di testa. Bene in fase di riconquista del pallone. Dal 90’ Duncan SV.

Sagrado 7 - Irresistibile sulla sinistra, come in occasione dell’assist per il raddoppio di Yeboah. Dal 77’ Compagnon SV

Yeboah 7.5 - Ennesima partita di livello per il 10 del Venezia, che ha deciso di lasciare la sua firma con un gol ed un assist. Dal 77’ Pietrelli 6.5 - Scaturisce l’autogol di Chrysopoulos con la sua cavalcata sulla fascia destra.

Adorante 8 - Il suo cognome fa rima con straripante. Doppietta e testa della classifica marcatori ad un passo. Dal 77’ Casas 6 - Tenta di mettere anche lui la firma in questa partita con una conclusione dalla lunga distanza.

Giovanni Stroppa 7 - Per larghi tratti del match il suo Venezia è sembrato inarrestabile. I lagunari si confermano essere una squadra con grandissime qualità, che di questo passo potrebbero seriamente valerle la Serie A.