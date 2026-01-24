L'Inter allunga in classifica. Tutte le probabili formazioni, da Juve-Napoli a Roma-Milan
Il 22° turno di Serie A si apre con una netta dimostrazione di forza della capolista Inter, che blinda ulteriormente il primo posto portandosi a +6 sul Milan secondo. Resta ultimo invece il Pisa di Gilardino, che nel primo tempo era riuscito a sorpresa a portarsi addirittura sullo 0-2. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano dopo Inter-Pisa 6-2:
Inter 52 (22 partite giocate)
Milan 46 (21)
Napoli 43 (21)
Roma 42 (21)
Juventus 39 (21)
Como 37 (21)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (21)
Lazio 28 (21)
Udinese 26 (21)
Sassuolo 23 (21)
Cremonese 23 (21)
Parma 23 (21)
Torino 23 (21)
Cagliari 22 (21)
Genoa 20 (21)
Fiorentina 17 (21)
Lecce 17 (21)
Verona 14 (21)
Pisa 14 (22)
Ecco le ultime dai campi e le probabili formazioni delle partite valide per la 22^ giornata della Serie A Enilive
COMO-TORINO - Sabato 24 gennaio, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Caqueret, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. Allenatore: Baroni.
---------------------------
FIORENTINA-CAGLIARI - Sabato 24 gennaio, ore 18.00
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Gaetano, Adopo; Esposito; Borrelli, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
---------------------------
LECCE-LAZIO - Sabato 24 gennaio, ore 20.45
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Basic, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
---------------------------
SASSUOLO-CREMONESE - Domenica 25 gennaio, ore 12.30
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano; Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.
---------------------------
ATALANTA-PARMA - Domenica 25 gennaio, ore 15.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato (C), Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
---------------------------
GENOA-BOLOGNA - Domenica 25 gennaio, ore 15.00
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
---------------------------
JUVENTUS-NAPOLI - Domenica 25 gennaio, ore 18.00
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
---------------------------
ROMA-MILAN - Domenica 25 gennaio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
---------------------------
HELLAS VERONA-UDINESE - Lunedì 26 gennaio, ore 20.45
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. Allenatore: Zanetti.
UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta, Davis. Allenatore: Runjaic.
