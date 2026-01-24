Giovane al Napoli, ci siamo: ha firmato il contratto, ci sarà contro la Juventus
TUTTO mercato WEB
Dopo aver svolto le visite mediche a Milano, il brasiliano Giovane Santana do Nascimiento, come riporta Sky Sport, ha firmato in questi minuti il contratto che lo legherà al Napoli.
Si avvicina dunque l'annuncio ufficiale da parte del club azzurro per l'acquisto dell'ormai ex giocatore del Verona, così come la possibilità che possa essere convocato già contro la Juventus, domani a Torino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile