Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Napoli (Domenica 25 gennaio, ore 18.00, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Napoli si affiderà al 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio. Davanti a lui non dovrebbero esserci grandi novità e sulle fasce giocheranno Kalulu e Cambiaso, in mezzo toccherà a Bremer e Kelly. A centrocampo, Spalletti si affiderà a quelle che sono le sue certezze ovvero Locatelli e Thuram. Il francese è reduce dal gol in Champions, mentre il capitano della Juventus, contro il Benfica, è stato tra i migliori in campo. Sulla trequarti, dal primo minuto dovrebbe rivedersi Conceicao anche perché Miretti, mercoledì, non ha fornito una buona prestazione. Insieme al portoghese spazio a McKennie e Yildiz. In attacco è possibile che tocchi ancora a David con Openda inizialmente in panchina. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva il Napoli

Emergenza assoluta in casa Napoli in vista della sfida alla Juve. L’infortunio di David Neres è più serio del previsto e rischia di tenerlo fuori a lunga, Lang è già al Galatasaray e Lucca è volato in Inghilterra per accasarsi al Nottingham. Mancano inoltre Rrahmani, Meret, De Bruyne, Gilmour e Politano, con Anguissa ancora da valutare e Spinazzola che ha una botta al ginocchio. Scelte obbligate nel 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e difesa con Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Sulle corsie Di Lorenzo a destra e, se recupera, Spinazzola altrimenti c’è Gutierrez. Dietro ad Hojlund conferma per Vergara ed Elmas, con Lukaku che potrebbe forse fare un quarto d’ora nel finale. (da Napoli, Arturo Minervini)