Torino, Zapata: "Nelle difficoltà siamo stati bravi a tenere duro"

Dopo la rimonta trovata contro l'Inter, ai microfoni di DAZN, Duvan Zapata ha commentato il match a fine partita: "Penso di aver portato freschezza all'attacco, magari ci serviva avere delle nuove energie. La squadra ha reagito e ci siamo resi conto che la potevamo pareggiare e addirittura vincere. Anche nelle difficoltà, siamo stati bravi a tenere duro e a pareggiare contro una squadra che sta per vincere il campionato.

Qui c'è stata una reazione importante da parte di tutti. Abbiamo ora la necessità di riallacciare i rapporti con i tifosi: è stata una stagione con diverse difficoltà, oggi però abbiamo fatto una grande prestazione. Dobbiamo provare ad arrivare nella migliore condizione per poi arrivare all'ultima gara [contro la Juventus ndr] importante per noi".