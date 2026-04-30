Totti aspetta il via libera definitivo per tornare alla Roma: sarà il nuovo "ponte" giallorosso

Francesco Totti aspetta la Roma. Ne parla quest'oggi il Corriere dello Sport, secondo il quale lo storico 10 starebbe attendendo la definitiva chiamata per tornare nel club giallorosso, stavolta come ambasciatore. Totti non scalpita e non forza la mano, il contratto è già pronto e lui resta in contatto costante con la dirigenza, aspettando il momento giusto per firmare.

Il rapporto con mister Gian Piero Gasperini, come dimostrato anche dal suo ultimo intervento pubblico sulla Roma, è solido e cementato, fatto di numerose cene e confronti. Totti, non a caso, ha chiesto unità all'ambiente, tendendo una mano all'allenatore. E il suo messaggio è arrivato fino agli uffici americani dei Friedkin, che potrebbero presto fare di lui il nuovo ponte tra squadra e società, tra allenatore e ambiente.

Perché - conclude il quotidiano - oggi più che mai Roma ha bisogno del suo storico capitano.