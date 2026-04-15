"Ritorno di Totti a rischio, ansia per il futuro di Sarri". La Repubblica (Roma) in prima pagina

Anche sulla prima pagina lanciata oggi dall'edizione romana de La Repubblica si parla di Roma e di Lazio. Secondo il quotidiano generalista in casa giallorossa è in bilico il ritorno di Francesco Totti in società, mentre sulla sponda biancoceleste del Tevere può terminare il rapporto con il tecnico Maurizio Sarri: "Roma, ritorni di Totti a rischio. Lazio, ansia per il futuro di Sarri", si legge nel taglio basso.

Nelle ultime ore l'ex numero dieci della Roma ha voluto esprimere la sua opinione in merito allo scontro tra Ranieri e Gasperini: "Da tifoso della Roma l'obiettivo comune e principale è quello di rimanere uniti anche se ci sono screzi interni. Sia Gasperini sia Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi della Roma e la società Roma". Poi sul finale di stagione: "Champions? Siamo lì, a tre punti dalla Juve... spero uniscano tutte le forze a disposizione, poi a fine campionato si tireranno le somme. L'unico obiettivo è la Roma e noi romanisti ci auguriamo che si possa andare nella stessa direzione. I problemi sono ovunque, ma esporre questi problemi non è giusto. O almeno non è giusto farlo ora. Si poteva fare in un altro momento".