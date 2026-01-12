Tre punti d'oro per il Genoa: Colombo, Frendrup e Ostigard stendono il Cagliari, 3-0 al "Ferraris"

Finisce con la festa della Gradinata Nord e le note di Bresh. Il Genoa supera 3-0 il Cagliari al "Ferraris" e aggancia proprio i rossoblù sardi a quota 19 reti con i gol di Colombo, Frendrup e Ostigard.

Le scelte degli allenatori

De Rossi conferma le indiscrezioni della vigilia schierando dal primo minuto il tandem formato da Colombo e Vitinha con Norton-Cuffy e Martin sulle corsie laterali. A centrocampo Ellertsson vince il dualismo con Thorsby al fianco di Frendrup e Malinovskyi con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a formare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Leali. Risponde Pisacane con Kilicsoy al centro del tridente completato da Luvumbo e Sebastiano Esposito con Prati in cabina di regia al fianco di Adopo e Mazzitelli mentre in difesa davanti a Caprile ci sono Palestra, Luperto, Rodriguez e Obert.

La sblocca subito Colombo

Parte subito forte la formazione ospite con Luvumbo che cerca l’inserimento in area di Palestra ma chiude molto bene la retroguardia di casa. Il vantaggio del Grifone arriva sul capovolgimento di fronte. Malinovskyi pesca nello spazio l’inserimento di Colombo che fa scorrere il pallone e fredda di prima intenzione Caprile. La squadra di De Rossi è galvanizzata dal vantaggio e Vitinha all’11’ carica il destro dalla distanza ma Rodriguez respinge. Al quarto d’ora è Martin a rendersi pericoloso come sempre su calcio da fermo: il suo cross è per la testa di Marcandalli che non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz’ora gli isolani di Pisacane si rendono pericolosi con una conclusione di Palestra che sorvola di poco la traversa. Ancora il Cagliari in avanti con Kilicsoy ma trova l’opposizione di Vasquez e sul successivo tentativo di Palestra è Ostigard a respingere con il corpo. A cinque minuti dalla fine della prima frazione di gara è Esposito a scaldare i guantoni di Leali con un calcio di punizione che esalta le qualità del numero 1 del Genoa.

La chiudono Frendrup e Ostigard

La seconda frazione di gara si apre con un’occasione per Malinovskyi ma la sua conclusione si perde sopra la traversa della porta di Caprile. Ancora Genoa pericoloso con un colpo di testa di Colombo sugli sviluppi di un calcio di punizione ma Caprile respinge, sulla ribattuta c’è Ostigard che mette a lato. Al decimo accelerazione di Luvumbo che va via in velocità, entra in area e calcia troppo centralmente, salva tutto Leali. Ancora il numero 1 rossoblù protagonista su Idrissi che calcia dalla distanza ma il portiere si distende e respinge molto bene. Nel finale però il Genoa mette le ali e si porta sul 3-0 prima con una conclusione dalla distanza di Frendrup e poi con un colpo di testa di Ostigard su traversone di Martin.