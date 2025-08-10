Tudor: "David diverso da Trezeguet. Kolo? Parlo dei giocatori della Juve, non del PSG"

Lunga intervista quella concessa dal tecnico della Juventus Igor Tudor a Tuttosport, con il tecnico croato che si è soffermato tanto anche sull’attacco, ripartendo da Kolo Muani: “Se l’ho sentito? Io non sento nessuno anche perché Kolo al momento è un giocatore del Paris Saint Germain. C’è fiducia nel club, che sta lavorando su ogni aspetto, entrate e uscite. Resta sì un giocatore importante, ma ora è a Parigi. Sono importanti i due attaccanti che abbiamo noi, David e Vlahovic”.

David ha detto di poter raggiungere i 25 gol stagionali: è d’accordo?

“Lo dirà il rettangolo verde. Quello che io ho visto in lui, ecco, è che ha qualità. Lo trovo un ragazzo lucido e intelligente, in area di rigore arriva prima degli altri”.



Come Trezeguet?

“Un po’ diverso, David aveva un primo tocco pazzesco. Comunque, è uno molto concentrato, applicato e allora lo vediamo con il Borussia. Sarà titolare anche lui”.