Tutta un'altra Juventus nel secondo tempo: ecco il sorpasso sul Bodo, lo firma McKennie
Al 59' ecco il sorpasso della Juventus, con il gol dell'1-2 segnato da Weston McKennie! È tutta un'altra Signora, quella che si è presentata in campo per il secondo tempo di Bodo, e buona parte del merito va a Yildiz. Anche stavolta il numero 10 dirige l'orchestra, servendo Miretti in area. Il centrocampista disegna bene con il mancino sulla testa di McKennie, che svetta sopra la testa di Bjorkan e riesce a battere Haikin.
