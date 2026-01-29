Frosinone, il Celtic piomba su Ghedjemis. In caso di addio si guarda in casa Mantova
TUTTO mercato WEB
La sua prima parte di stagione al Frosinone con otto gol, due assist e la miglior media voto dell'intera Serie B secondo le pagelle di TuttoMercatoWeb.com, hanno acceso i riflettori del calcio internazionale su Farès Ghedjemis, attaccante franco-algerino classe 2002.
Stando a quanto riportato da SkySport, infatti, per il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Troyes in Francia il club ciociaro avrebbe ricevuto un'offerta d'acquisto da parte del Celtic: trattativa avviata fra le parti.
In caso di addio dell'ex Ruoen il club in vetta alla graduatoria del torneo cadetto avrebbe messo nel mirino Davide Bragantini, classe 2003 del Mantova
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Le più lette
2 Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
4 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Kristjan Asllani vicinissimo al Besiktas. Accordo con l'Inter: prestito con diritto di riscatto. I dettagli
Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Juve, Inter e Atalanta ai playoff, disastro Napoli: classifica e verdetti della League Phase di Champions
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile