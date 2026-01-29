Avellino, Izzo va ko e il sostituto potrebbe arrivare dalla Juventus Next Gen
Rischia di costare caro, anche in chiave calciomercato, l'infortunio rimediato da Armando Izzo, difensore appena approdato all'Avellino.
L'ex Monza si è fermato nel riscaldamento prima della sfida contro lo Spezia e, stando al report diffuso ieri dal club irpino, ha rimediato una "lesione al muscolo soleo" che potrebbe tenerlo out per circa 3 settimane.
Uno stop, questo, che potrebbe obbligare i Lupi a riprendere la ricerca di un nuovo difensore centrale.
Obiettivo per il quale, stando a quanto riportato da SportChannel, a stretto giro di posta potrebbero riprendere i contatti con la Juventus per il brasiliano 2004 Pedro Felipe.
