Gli occhi di Fiorentina e Parma in Zweite Bundesliga: osservato Haas del Kaiserslautern

C'è un giovane talento del Kaiserslautern sul quale hanno messo gli occhi un paio delle squadre facenti parte della nostra Serie A in ottica calciomercato.

Si tratta di Mika Haas (20 anni), esterno di piede mancino tedesco classe 2005 che è cresciuto nel vivaio del Kaiserslautern e che con la squadra, attualmente iscritta alla Zweite Bundesliga, secondo livello della piramide calcistica in Germania, ha anche poi esordito da professionista e della quale è oggi un elemento presente in campo in pianta stabile.

Le prestazioni di Haas con il Kaiserslautern sono in continua crescita, tanto che già da settimane si sono sommate le voci di calciomercato sul suo conto. A ottobre per esempio se ne era parlato come obiettivo per l'Eintracht Francoforte, ma ci sono anche club della Serie A italiana attenti sul 2005: stando a quanto riferito dal portale specializzato sul calcio tedesco FussballEuropa.com, infatti, Haas nelle scorse settimane è stato osservato più di una volta anche dalla Fiorentina e dal Parma. Più volte, si legge, le due società hanno inviato propri scout a tenere sotto osservazione i progressi del calciatore con il Kaiserslautern.