Serie C, effetto Coppa Italia per il Girone C. Più squadre ai playoff e maggiori chance promozione
C’è una buona notizia per tutto il Girone C in ottica playoff promozione, legata ai nomi delle due finaliste della Coppa Italia di Serie C emerse ieri dopo le semifinali di ritorno.
Potenza (prima volta in assoluto) e Latina (titolo nel 2012/2013), uscite vincitrici dalle doppie sfide contro Ternana e Renate, rappresentano infatti entrambe il raggruppamento del Sud Italia. Un risultato che incide in maniera diretta sulla composizione del tabellone dei playoff, portando con certezza a dieci il numero delle squadre del Girone C qualificate alla post season, sulle 28 complessive.
Un aspetto tutt’altro che marginale se si considera che la vincitrice della Coppa Italia di Serie C conquisterà anche l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff promozione, saltando i turni preliminari interni al proprio girone e approdando direttamente agli ottavi di finale.
In termini pratici, questo significa una possibilità in più per il Girone C di giocarsi l’accesso alla Serie B, aumentando il numero di contendenti nella fase decisiva e alleggerendo il percorso per una delle sue rappresentanti. Un vantaggio non solo numerico, ma anche strategico, che rafforza il peso specifico del raggruppamento meridionale nella corsa finale alla promozione.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30