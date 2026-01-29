Modena, con Nador titolare zero gol subiti. "Ho davvero voglia di fare bene"

Pescara e, poi, Palermo. Due gare consecutive del Modena con Steven Nador titolare nella retroguardia della formazione di Andrea Sottil. Con zero reti al passivo.

"Ho sempre saputo che facevo parte di una grande squadra e con grandi difensori - si legge sulle colonne de Il Resto del Carlino -, Ho aspettato che venisse il mio momento con pazienza e voglia, e quando il mister mi ha chiamato ho sperato di sfruttare al massimo questa possibilità. Lavoriamo duramente con il mister, ed io lavoro su me stesso per aumentare sempre attenzione e concentrazione. Anche per questo giocare dall’inizio a Pescara è stato molto emozionante, avevo tanta voglia di fare bene e alla fine ero davvero contento".

Approdato ai Canarini lo scorso luglio dopo la scomparsa della SPAL, il centrale tedesco di origini togolesi ha firmato un contratto fino al giugno 2028 con opzione per il rinnovo di una ulteriore stagione. Dal suo arrivo in Italia, datato estate 2021 il classe 2002 ha vestito anche le maglie di Chievo Verona (settore giovanile), Aquila Montevarchi e Ancona.