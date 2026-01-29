TMW Napoli, Antonio Vergara ora non è cedibile. E può anche rinnovare a fine stagione

Antonio Vergara non si muoverà da Napoli in questa sessione di mercato. Dopo il gol in Champions League, realizzato anche grazie a una veronica che poteva assomigliare a quelle di Zinedine Zidane, è stato tolto dalla lista dei possibili cedibili nel corso delle prossime ore. Questo al netto delle tantissime richieste che sono pervenute nel corso del mercato di gennaio - in particolare dal Parma - e l'idea di fargli avere più minutaggio lontano dal Maradona. Va detto che ora, con gli infortuni che sono occorsi al club di Antonio Conte, potrebbe già sperimentarlo in prima persona e in azzurro.

Vergara potrebbe anche rinnovare il contratto entro il termine della stagione. È vero che è in scadenza al 30 giugno del 2030, ma un ritocco potrebbe essere necessario perché lo status in rosa sembra cambiato anche a causa degli ultimi avvenimenti.

Ieri sera, dopo la rete contro il Chelsea, ha spiegato così il suo stato d'animo. "È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l'eliminazione. Come ho inventato il gol? E' qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato. Ma come ho detto è deludente il risultato finale".