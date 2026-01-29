Asllani va in Turchia, il Torino aumenta il pressing per Prati: nuovo incontro stamani col Cagliari

Tra Torino e Cagliari ci sono stati nuovi contatti per Matteo Prati. Gli aggiornamenti in merito al futuro del centrocampista classe 2003, infatti, arrivano direttamente da Sky Sport: il club granata continua a spingere fortemente per il giocatore - tanto che nella mattinata di oggi (giovedì, ndr) è andato in scena un incontro tra i due club, i quali si sono avvicinati a raggiungere un accordo per il trasferimento del giocatore.

Asllani va in Turchia Prati, per posizione in campo, andrebbe a ricoprire lo spazio lasciato vuoto da Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, in prestito al Torino, già da settimane era fuori dal progetto del club. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è infatti in chiusura la trattativa tra l'Inter, proprietaria del cartellino del centrocampista albanese, e il Besiktas. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra intorno ai 12-13 milioni di euro e il giocatore già domani dovrebbe essere a Istanbul per le visite mediche.