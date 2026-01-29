Conte: "Se vuoi vincere la Champions, devi allenare top club con grandi risorse economiche"

Al termine del match perso contro il Chelsea, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni della CBS:

C'è delusione per l’eliminazione?

"Sicuramente sì, per l’eliminazione. Non per la prestazione di stasera, perché abbiamo giocato una grande partita contro il Chelsea. Eravamo in emergenza totale, con soli 13 giocatori disponibili e tanti infortunati, e nonostante questo penso che avremmo meritato qualcosa in più".

Cosa resta di positivo da questa partita?

"Resta la prestazione. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. I ragazzi hanno messo in difficoltà il Chelsea e questo è un segnale importante. Meritavamo di vincere, sono orgoglioso di quello che hanno fatto".

L’eliminazione è figlia della gara di Copenaghen?

"Sì, l’eliminazione nasce lì. Eravamo avanti con un uomo in più e non siamo riusciti a gestire la partita. Penso che quella sia stata la sliding door: se avessimo superato quel momento, forse oggi parleremmo di altro".

Quanto hanno inciso gli infortuni nel percorso europeo?

"La stagione è stata complicata. Abbiamo perso diversi giocatori per infortuni seri, ma nonostante questo la squadra sta cercando di giocare un buon calcio. In Champions serve continuità, e noi non siamo riusciti ad averla".

Lei viene spesso criticato per il rendimento europeo. Cosa risponde?

"In Europa non ho i numeri che ho in Italia, è vero. Ho perso una finale di Europa League e ho partecipato molte volte alla Champions arrivando ai quarti. Alla fine, se vuoi davvero vincere la Champions, devi allenare top club con grandi risorse economiche. Le differenze con squadre come il Chelsea sono evidenti, dobbiamo fare il massimo con quello che abbiamo".

Un giudizio su Antonio Vergara, autore del gol contro il Chelsea?

"Antonio è una bella sorpresa. Il Napoli deve investire di più nel settore giovanile se vuole restare stabilmente al top. Serve una struttura forte e organizzata. Sotto questo aspetto, in questo momento, siamo penalizzati".