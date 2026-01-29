TMW Radio Valentini: “Inter in grande spolvero. Napoli orgoglioso, Conte sta facendo miracoli”

Antonello Valentini è stato ospite di Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale.

L'Inter batte il Borussia Dortmund nell'ultima giornata di Champions. I nerazzurri appaiono sempre più in ripresa?

"Mi pare un'Inter in grande spolvero sia in campionato che in coppa. È un peccato che non abbia centrato l'accesso alle prime otto, posto che il bilancio italiano in generale è abbastanza deludente. L'Inghilterra fra le prime otto ne ha piazzate cinque e ormai è quasi certo che l'anno prossimo non avremo cinque squadre in Champions League. Comunque l'Inter al momento rimane la dominatrice del campionato, con cinque punti di vantaggio sul Milan e nel fine settimana ha una partita più abbordabile rispetto ai rossoneri".

Dall'Atalanta era lecito aspettarsi di più in queste ultime due sfide di Champions League?

"È un'Atalanta che viaggia tra alti e bassi. Ieri ha fallito contro una squadra che, per quanto non fosse un'avversaria scontatata, poteva garantire un'occasione grossa per centrare un obiettivo più significativo. Anche in campionato si sono visti alti e bassi, nonostante Palladino stia facendo un buon lavoro in un ambiente tutto sommato sereno. Mi aspettavo qualcosa di più, anche se la squadra rimane in buona salute e mi auguro che possa portare ulteriori punti per il ranking italiano".

Il Napoli invece cade contro il Chelsea e viene eliminato da tutto.

"È stato un peccato, perché Conte nonostante le difficoltà sta facendo i miracoli. Quando ti mancano buona parte dei big devi andare avanti con quello che hai. Conte da questo punto di vista ieri sera ha dato dimostrazione di grande orgoglio. Nonostante l'eliminazione i tifosi devono essere orgogliosi della prestazione del Napoli e dell'esplosione di un ragazzo come Vergara".

La Juventus dal punto suo aveva battuto nettamente proprio gli azzurri, mentre ieri ha pareggiato contro il Monaco.

"Contro il Napoli ha ampiamente meritato la vittoria, anche se ho trovato inelegante l'uscita di Spalletti, che aveva definito gli azzurri come ex campioni d'Italia. Conte ha fatto bene a rispondere, ma ad accendere ulteriormente il tutto è stato De Laurentiis, affermando che la Juventus rappresenta gli insoddisfatti del sud e che i veri torinesi tifano Torino. Anche quest'uscita è stata inelegante, soprattutto perché detta da un presidente che non ha nemmeno l'adrenalina o lo stress della partita a botta calda. Detto ciò la Juventus è in ascesa e Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Sta dando un'impronta diversa alla squadra nonostante non abbia una punta vera. Chiudo dicendo però che la gara di ieri è stata triste, con pochissime occasioni che hanno dato un senso della rinuncia. I bianconeri avrebbero potuto osare di più".