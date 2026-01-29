Pisa, Stojilkovic ha terminato le visite mediche: ora la firma con il suo nuovo club
Sono terminate le visite mediche di Filip Stojilkovic, nuovo giocatore del Pisa, che dovrebbe poterlo utilizzare già nel prossimo weekend. L'attaccante svizzero classe 2000 arriva dal KS Cracovia, ricorda Sky Sport.
Il club polacco ha accettato la terza offerta del Pisa, che dovrebbe attestarsi attorno ai 3 milioni complessivi. Restano da definire solo gli ultimi dettagli burocratici, ma la volontà dei nerazzurri è quella di chiudere quanto prima. Sul fronte giocatore, l’intesa è già impostata: pronto un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione.
