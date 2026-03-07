Inter e Juve, sentite Goretzka sul futuro: "Sono certo, troverò qualcosa di bello dopo il Bayern"

"Uno dei miei assist migliori". Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, ha definito il passaggio chiave per il gol dell'1-0 di Luis Diaz contro il Borussia Monchengladbach. Solamente il preludio della valanga che ha affossato gli avversari per 4-1 nell'anticipo di Bundesliga. Il 31enne tedesco però ha servito il colombiano con un pallonetto millimetrico e di grande intuito. "Con la sua qualità, lui l'ha finalizzato in modo superbo, bisogna essere onesti", le parole rilasciate a Sky Sports DE.

Briciole in termini di minuti nelle ultime due gare di campionato, finché ieri ha disputato una partita intera di assoluto livello, non solo per l'assist confezionato all'ex Liverpool. Tutto a favore delle quotazioni sempre in rialzo per una presenza al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada con il CT Nagelsmann: "Nelle qualificazioni mondiali ho giocato ogni partita e mi sono sentito molto a mio agio in quella posizione. So esattamente cosa Julian si aspetta da me e di conseguenza non sono rimasto stupito", in riferimento alle parole di stima e apprezzamento recenti del tecnico tedesco.

Con Nagelsmann ha spiegato di aver avuto un "legame speciale" già ai tempi di Monaco, che è sopravvissuto anche a "un periodo difficile durante l'Europeo, quando eravamo ovviamente di opinioni diverse. Sono anche un po' orgoglioso del fatto che ne siamo usciti insieme", ha specificato Goretzka. Dopo 8 anni trascorsi al Bayern Monaco, però, il centrocampista tedesco dovrà lasciare da parametro zero: "Chiaramente bisogna sempre ricordarsi di essere grati. A volte lo si dimentica, quando si ha la sensazione che tutto sia scontato. Ero seduto in hotel e ho pensato: 'Dai, prova a godertela'. Ed è andata bene".

Di cosa lo attenderà dopo il 30 giugno però Goretzka non ne ha idea. Non ha fretta di decidere, ma l'idea di "giocare ancora una volta a calcio ad alti livelli competitivi all'estero" lo affascina, stando a quanto riportato dall'emittente satellitare. Il centrocampista nativo di Bochum ha militato solo in club tedeschi e recentemente è stato accostato a top club come Atletico Madrid, Juventus ed Inter. Anche un trasferimento in Premier League non è da escludere. "Non sceglierò la mia prossima destinazione in base al meteo. Troveremo qualcosa di bello, ne sono convinto".