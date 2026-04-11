TMW Tutti pazzi per le mezzali dell'Udinese: Atta ed Ekkelenkamp incantano anche contro il Milan

Se c’era bisogno di un’ulteriore riprova, questa è arrivata dalla partita di oggi del Meazza: l’Udinese si conferma ancora una volta come fabbrica di talento della Serie A. Quella dei Pozzo, condotta magistralmente sul mercato dal DS Gianluca Nani, è una società che sa sempre sorprendere per la capacità di individuare i profili giusti, andando a pescare nomi lontani dai riflettori ma che si rivelano poi, una volta indossata la casacca bianconera dei friulani, giocatori di grande talento.

Spiccano in particolare le prestazioni delle due mezzali. Uno, Arthur Atta, è sulla bocca di tutti ormai da inizio stagione. D’altronde se segni nella vittoria dell’Udinese sul campo dell’Inter fai notizia fin da subito, e attiri su di te le attenzioni. Le prestazioni del francese non sono state sempre continue, ma i picchi hanno mostrato bagliori di talento accecanti. E con il gol di quest’oggi sul campo del Milan ha firmato il suo personale en plein stagionale al Meazza, dopo che Bartesaghi gli aveva sporcato con l’autorete il primo tentativo sull’azione che ha sbloccato l’incontro.

L’altro, Jurgen Ekkelenkamp, rimane più volentieri dietro le quinte. In pieno stile olandese, e anche per via di una differenza anagrafica in favore di Atta (il quale ha tre anni in meno) che accende con minor immediatezza i riflettori di calciomercato, il centrocampista scuola Ajax ha trovato il suo posto al sole nell’Udinese, dopo un girovagare che lo aveva visto difficilmente in grado di esprimersi con indosso maglie illustri, su tutte quelle dell’Ajax e dell’Anversa. Ha nella sua vittima preferita il Napoli, contro cui segna praticamente sempre, ma in generale si esalta con le big. A San Siro l’ha dimostrato.

A completare il solido centrocampo dell’Udinese, il più sottovalutato di tutti. In molti addirittura faticheranno a farsi venire subito in mente il nome di Jesper Karlstrom, roccioso mediano svedese che non eccelle nelle geometrie ma garantisce linee di passaggio chiuse e chilometri percorsi. E permette alle due mezzali di esprimersi in un modo tale che fa impazzire tutti.