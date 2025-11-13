Tutto attorno a Solet... e alla Coppa d'Africa. -50 al mercato: cosa serve all'Udinese

È un'Udinese a due velocità quella che abbiamo visto in azione nelle prime 11 giornate della Serie A 2025/2026. Partita molto forte, la squadra di Runjaic ha poi attraversato invece una fase di stallo salvo ripartire di recente nel segno soprattutto di Nicolò Zaniolo, che si sta rigenerando in bianconero.

Cosa potrebbe servire all'Udinese nel prossimo calciomercato di gennaio, oggi che mancano 50 giorni esatti al via alle trattative? In realtà al momento la rosa a disposizione di mister Runjaic è folta e ricca di alternative, già a partire dalla porta, dove si trovano per quattro interpreti pronti all'uso (Sava, Okoye, Padelli e il giovane Nunziante). Uno di loro però, Okoye, partirà per giocare la Coppa d'Africa con la sua Nigeria: sarà un'assenza poco pesante alla luce della folta presenza tra i pali. Questo vale però per tutti i ruoli? Non proprio. Partirà per esempio in blocco la fascia sinistra (sia Zemura che Kamara) e tra gli esterni anche Rui Modesto dovrebbe essere chiamato dall'Angola. Per qualche partita, però, non appare impossibile adattare sul lato sinistro uno tra Ehizibue e Zanoli, pensando soprattutto alla prospettiva di lungo termine, con la rosa completa.

Qualche scossone potrebbe darlo il mercato in uscita. Non è un mistero, per esempio, che Oumar Solet piaccia a diverse big. Dall'Udinese fanno sapere informalmente di non essere ben disposti a cederlo a gennaio, ma di fronte a un'offerta molto alta, una considerazione sarebbe naturalmente fatta.