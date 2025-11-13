Udinese, successo per 6-2 nell'amichevole col Primorje: a segno anche Atta e Davis

Sfruttando la pausa per le Nazionali, l'Udinese ha giocato quest'oggi una sfida amichevole contro il Primorje, vincendo 6-2. Questa la nota in merito della società friulana:

"Incontro amichevole al Centro Sportivo Bruseschi per i bianconeri di mister Kosta Runjaic, che hanno battuto 6-2 il Primorje, squadra che milita nella prima divisione slovena.

Oltre ai dieci giocatori impegnati in Nazionale, non hanno preso parte al test Zanoli, Kabasele e Solet – che hanno svolto una seduta di allenamento – e Miller e Kristensen, che stanno proseguendo il loro percorso di recupero. La rosa dei bianconeri è stata integrata da sei elementi della formazione Primavera.

Per l’Udinese sono andati in gol due volte Gueye – la prima di testa sulla respinta del portiere e la seconda appoggiando in rete il cross basso di Kamara sul secondo palo – due volte Ekkelenkamp, con un bell’interno a giro dal limite e con un tap-in sulla respinta dell’estremo difensore sloveno – Bertola, di piatto su un pallone proveniente dalla sinistra, e Davis, a porta sguarnita sul pallone messo in area rasoterra da Ehizibue. Per gli sloveni in gol Zavnik con una conclusione all’incrocio dei pali da fuori area e Kadric su rigore.

Marcatori: Davis (U) al 4’ pt, Atta (U) al 5’ pt, Ekkelenkamp (U) al 1’ st e 26’ st, Guehi (U) al 13' st, Zavnik (P) al 16’ st, Bertola (U) al 22’ st, rig. Kadric (P) al 43’ st