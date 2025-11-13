Ufficiale Success riparte dalla Libia: l'ex attaccante dell'Udinese firma con l’Al-Ta'awon SC

Nuova avventura per Isaac Success. L'attaccante nigeriano si trasferisce all’Al-Ta'awon SC, formazione di punta della Premier League libica. Il giocatore, noto per il suo passato in club prestigiosi come Watford, Udinese e Granada, approda ora in Nord Africa con l’obiettivo di dare nuova linfa alla propria carriera e contribuire con esperienza e talento al progetto tecnico della squadra gialloblù.

Success, classe 1996, ha maturato un importante bagaglio internazionale militando in campionati competitivi come la Premier League inglese, la Liga spagnola e la Serie A italiana, distinguendosi per la sua potenza fisica, la capacità di proteggere palla e la versatilità offensiva. L’arrivo dell’attaccante rappresenta un colpo di rilievo per l’Al-Ta'awon SC, che punta a rafforzare il proprio reparto avanzato e a lottare per le posizioni di vertice nel massimo campionato libico.

Con questa operazione, il club conferma le proprie ambizioni di crescita e il desiderio di consolidarsi come una delle realtà più interessanti del calcio nordafricano, mentre per Isaac Success si apre un nuovo, entusiasmante capitolo della sua carriera professionale.