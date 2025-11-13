Marcolin: "L'Udinese è fuori dal discorso salvezza. Davis somiglia al primo Lukaku"

Dario Marcolin ha commentato per DAZN l'Udinese nel match perso 2-0 contro la Roma e il Messaggero Veneto lo ha intervistato per capire che cosa ne pensasse dei bianconeri: "Premesso che si prospetta una bella lotta in zona retrocessione, io l’Udinese la metto decisamente fuori dal discorso salvezza. Anzi, a mio parere questa squadra è strutturata per essere superiore a molte altre e per vivere a contatto con quelle che andranno a giocarsi l’Europa, ma a patto di osare di più".

Runjaic può avvicinare Atta a Zaniolo e dare un'identità precisa?

"Guardando la rosa vedo che Davis e Zaniolo sono una coppia che può dare fastidio a molti, ma con Atta si potrebbe avere un 'due più uno' terminale molto interessante. Poi però bisogna vedere come la pensa Runjaic che mi sembra molto pratico ed essenziale, come ha dimostrato il piano gara di Roma in cui l’idea era di saltare la pressione avversaria per cercare subito Zaniolo".

Davis è destinato a rientrare per fare coppia con Zaniolo.

"Sì, e l'Udinese può osare di più così. Anche perché l’Udinese esce con la solidità dei suoi difensori per cercare subito gli attaccanti e Davis somiglia proprio al primo Lukaku da imbeccare. Buksa è dinamico e volenteroso, ma ha tutto sommato poco impatto sotto l’aspetto strettamente fisico. Zaniolo poi è il giocatore che fa la differenza quando può guardare la porta e la punta".