TMW News Atalanta, Palladino ha trovato la via giusta. Juve, ora testa alla Lazio

Nel corso del TMW News di oggi si torna sulla vittoria di ieri dell'Atalanta in Coppa Italia contro la Juventus. Ma si analizzano anche a mente fredda alcune tra le più importanti operazione del mercato di gennaio. E poi uno sguardo alle prossime partite di campionato tra cui quella in programma domenica sera tra Juve e Lazio

La gioia di Palladino

"Bisogna solo fare i complimenti ai ragazzi - ha detto il tecnico dell'Atalanta in riferimento alla vittoria di ieri sera - che hanno affrontato una grande squadra con un grande allenatore come Spalletti. La nostra è stata una partita tanto perfetta quanto coraggiosa. I tre dietro hanno fatto un grande lavoro così come in tutti i ruoli: siamo stati cinici. Bravi tutti, anche ai subentrati. Dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi. Ho chiesto alla squadra di essere continua: tutte le partite sono difficili dove non dobbiamo abbassare la guardia. Appena pensiamo che sia facile cominciamo ad entrare in difficoltà. L'Atalanta deve essere capace di capire la partita: siamo migliorati molto".

