Il rinnovo di Kouadio con la Fiorentina fa felice anche Dodo: "Congratulazioni Militao"

Oggi la Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo di Eddy Kouadio fino al 2030, con opzione per un’ulteriore stagione. Tra i primi a congratularsi con il difensore classe 2006, c'è stato il suo compagno di squadra Dodo, che ha scherzato su Instagram scrivendo "Congratulazioni Militao" e chiudendo poi con una dedica affettuosa: "Ti voglio bene fratello". Il riferimento è chiaramente a Eder Militao, difensore del Real Madrid e della Nazionale verdeoro.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina

"La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Eddy Kouadio con il Club viola fino al 30 giugno 2030, con opzione fino al 2031. Kouadio, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A lo scorso 31 agosto contro il Torino e, nel corso dell’attuale stagione, ha collezionato 4 presenze in Conference League e 3 presenze in Serie A".

I numeri stagionali di Kouadio

Kouadio ha fatto il proprio debutto in prima squadra questa stagione, lo scorso 31 agosto, nella gara contro il Torino. Finora ha disputato 7 partite tra campionato e Conference League, fornendo anche un assist.