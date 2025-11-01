Serie B, 11ª giornata: Frosinone corsaro e primo in classifica. Pareggio all'Euganeo

Sono appena terminati i due match iniziati alle ore 15 e validi per l'11ª giornata di Serie B. Successo in trasferta per il Frosinone sul campo della Carrarese per 2-0 e aggancio al Modena (almeno per il momento) in vetta alla graduatoria del torneo cadetto. Finisce 1-1, invece, Padova-Sudtirol. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE B, 11ª GIORNATA

Avellino-Reggiana 4-3

21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

Carrarese-Frosinone 0-2

41' rig. Calò, 89' Ghedjemis

Padova-Sudtirol 1-1

43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)

Sabato 1° Novembre

Ore 17:15 - Virtus Entella-Empoli

Ore 19:30 - Palermo-Pescara

Domenica 2 Novembre

Ore 15:00 - Bari-Cesena

Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia

Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia

Ore 17:15 - Monza-Spezia

Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova

CLASSIFICA

Frosinone 21**

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Venezia 16

Palermo 16

Avellino 16**

Reggiana 15**

Carrarese 14**

Juve Stabia 14*

Padova 14**

Catanzaro 12

Südtirol 11**

Empoli 11

Virtus Entella 10

Bari 9*

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7

Mantova 5

*una gara in meno

** una gara in più