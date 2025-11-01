Serie B, 11ª giornata: Frosinone corsaro e primo in classifica. Pareggio all'Euganeo
Sono appena terminati i due match iniziati alle ore 15 e validi per l'11ª giornata di Serie B. Successo in trasferta per il Frosinone sul campo della Carrarese per 2-0 e aggancio al Modena (almeno per il momento) in vetta alla graduatoria del torneo cadetto. Finisce 1-1, invece, Padova-Sudtirol. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 11ª GIORNATA
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone 0-2
41' rig. Calò, 89' Ghedjemis
Padova-Sudtirol 1-1
43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)
Sabato 1° Novembre
Ore 17:15 - Virtus Entella-Empoli
Ore 19:30 - Palermo-Pescara
Domenica 2 Novembre
Ore 15:00 - Bari-Cesena
Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia
Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia
Ore 17:15 - Monza-Spezia
Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova
CLASSIFICA
Frosinone 21**
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Venezia 16
Palermo 16
Avellino 16**
Reggiana 15**
Carrarese 14**
Juve Stabia 14*
Padova 14**
Catanzaro 12
Südtirol 11**
Empoli 11
Virtus Entella 10
Bari 9*
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5
*una gara in meno
** una gara in più