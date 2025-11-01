Serie A, la classifica aggiornata: Udinese con Juve e Bologna, scavalcata l'Atalanta

L'Udinese batte 1-0 l'Atalanta, nel primo match in programma per la 10^ giornata di Serie A. Una vittoria arrivata grazie al gol nel finale del primo tempo di Zaniolo, ex nerazzurro e ora grande protagonista in bianconero.

Con questo successo, la formazione allenata da Runjaic raggiunge Juventus e Bologna a quota 15 punti e quindi è in piena lotta per un piazzamento europeo. resta invece a 13 la Dea, involuta nel gioco e attualmente in una zona di classifica ben lontana dai suoi standard delle ultime stagioni.

Napoli 21

Roma 21

Inter 18

Milan 18

Como 16

Bologna 15

Juventus 15

Udinese 15*

Cremonese 14

Atalanta 13*

Sassuolo 13

Lazio 12

Torino 12

Cagliari 9

Parma 7

Lecce 6

Pisa 5

Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3

* una partita in più