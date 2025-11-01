Serie A, la classifica aggiornata: Udinese con Juve e Bologna, scavalcata l'Atalanta
L'Udinese batte 1-0 l'Atalanta, nel primo match in programma per la 10^ giornata di Serie A. Una vittoria arrivata grazie al gol nel finale del primo tempo di Zaniolo, ex nerazzurro e ora grande protagonista in bianconero.
Con questo successo, la formazione allenata da Runjaic raggiunge Juventus e Bologna a quota 15 punti e quindi è in piena lotta per un piazzamento europeo. resta invece a 13 la Dea, involuta nel gioco e attualmente in una zona di classifica ben lontana dai suoi standard delle ultime stagioni.
Napoli 21
Roma 21
Inter 18
Milan 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Udinese 15*
Cremonese 14
Atalanta 13*
Sassuolo 13
Lazio 12
Torino 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Pisa 5
Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3
* una partita in più
