Udinese-Atalanta 1-0, le pagelle: Zaniolo match winner, Karlstrom onnipresente

Risultato finale: Udinese-Atalanta 1-0

UDINESE

Okoye 6 - Spettatore non pagante di una partita in cui, contro ogni pronostico, non riceve nemmeno un tiro. Incerto in un'uscita nel primo tempo.

Bertola 6,5 - Praticamente perfetto, se non fosse per il gol dell'Atalanta per fortuna per lui annullato. Diagonale su Ederson e ripiegamento su Sulemana da solo davanti a Okoye. Dal 75' Palma s.v.

Kabasele 6,5 - Annulla Scamacca in duello tutto muscolare. Non lo fa girare e quando può tenta l'anticipo, levando poi la disponibilità del pallone a Krstovic.

Solet 6 - In una partita così maschia va a nozze, anche se ogni tanto si distrae in virtuosismi non richiesti.

Zanoli 6 - Fase difensiva importantissima la sua, contenendo le folate degli esterni orobici e avendo poi la gamba per ripartire in alcune circostanze. Dal 75' Ehizibue s.v.

Ekkelenkamp 6,5 - Da un suo tocco morbido a liberare Kamara nasce il gol friulano. Sradica palloni in ogni zona del campo, sapendoli poi gestire. Dal 69' Piotrowski 6 - Subentra bene, con ottimi numeri in palleggio e con il rischio di trovare il gol su palla inattiva come ultimo sussulto.

Karlstrom 7 - E' ovunque. Mette una pezza nelle seconde palle rimaste a metà strada, scaglia un destro pericoloso dalla lunga distanza costringendo Carnesecchi a un prodigio.

Atta 7 - L'Udinese vanta un giocatore che poche squadre possono permettersi. Elegante nelle movenze, padrone del gioco con il pallone incollato ai piedi. Nel finale s'immola addirittura al posto del portiere.

Kamara 6,5 - Suo l'assist decisivo con un pallone a rimorchio solo da scartare. Pendolino sulla fascia, in quanto è provvidenziale anche dietro grazie alle diagonali.

Zaniolo 7 - La più classica legge del calcio quando c'è un ex di mezzo. Segna, combatte e dimostra che fisicamente sta da dio. Dal 69' Bayo 6 - Entra bene in partita mandando il compagno in porta, peccato nella scelta affrettata del tiro poco prima.

Buksa 6 - Spalle alla porta riesce ad aggirare Hien, in fase di non possesso si abbassa anch'esso sotto la linea della palla. Dal 86' Zarraga s.v.

Kosta Runjaic 6,5 - Lo aveva detto nel pre-partita che contro l'Atalanta i giri del motore vanno alzati al punto che gli ospiti non riescono a star dietro a questa Udinese.

ATALANTA

Carnesecchi 6,5 - Un intervento strepitoso nel primo tempo e due buone parate a chiudere lo specchio. Incolpevole nella marcatura di Zaniolo.

Kossounou 6 - Il tridente difensivo bergamasco se la cava, cercando di contenere il più possibile le transizioni friulane. Dal 85' Brescianini s.v.

Hien 5,5 - Si appiccica a Buksa e tutto sommato ne viene fuori una bella sfida, anche se ogni tanto appare marchiano con la palla tra i piedi.

Djimsiti 5,5 - Praticamente non lo si sente nominare e non per forza ha significato negativo. Attento, pulito e ordinato per poi cadere nel tranello pure lui nel finale.

Zappacosta 6 - Attarda a entrare in partita facendosi anticipare per poi rimediare facendosi trovare al posto giusto. Nella ripresa impacchetta il gol del possibile pareggio, mal sfruttato.

Ederson 5,5 - Lento e meccanico. Non accelera le giocate, anzi le ritarda, parendo giù di condizione e poco voglioso.

Pasalic 5 - Dopo un primo tempo geometrico seppur a rilento, nella ripresa appare leggero nei contrasti e impreciso nei passaggi.

Zalewski 5 - Scende in campo nel secondo tempo dopo un'intera frazione di gioco pisolando. Sbaglia qualsiasi scelta. Dal 77' Bellanova s.v.

Samardzic 5,5 - A differenza dell'altro ex della sfida, lui non incide. Poco mobile e sopraffatto dalla fisicità friulana. Subisce Dal 77' De Ketelaere s.v.

Sulemana 5 - Partita da dimenticare. La catena mancina dell'Atalanta non funziona; inspiegabile ciò che combina sulla carambola alzata da Karlstrom. Dal 58' Lookman 5,5 - Il cambio non porta alcun frutto. Non viene mai isolato nella sua arma migliore.

Scamacca 5,5 - Rientra in campo dopo sessantatré giorni e si vede che non è ancora nelle migliori condizioni. Per giunta, il duello con un marcatore come Kabasele non gli facilita il pomeriggio. Dal 58' Krstovic 5 - Riesce a fare peggio del suo predecessore. Si fa ammonire e non va incontro al pallone servitogli da Zappacosta, facendosi anticipare.

Ivan Juric 5 - La sua Atalanta appare compassata come non era mai apparsa prima in stagione. Alcun spunto e poco volenterosa. La vittoria oggi sembra un miraggio e pare che alcuni giocatori non lo seguano nelle mansioni.