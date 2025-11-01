Udinese-Atalanta 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola (30' st Palma), Kabasele, Solet; Zanoli (30' st Ehizibue), Ekkenlenkamp (24' st Piotrowski), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo (24' st Bayo), Buksa (41' st Zarraga). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Zemura, Modesto, Lovric, Miller, Gueye, Bravo. All.: Runjaic
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (40' st Brescianini), Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski (32' st Bellanova); Samardzic (32' st De Ketelaere), Sulemana (14' st Lookman); Scamacca (14' st Krstovic). A disp.: Rossi, Sportiello, Obdric, Ahanor, Musah, Bernasconi. All.: Juric
Arbitro: Fabbri
Marcatore: 40' Zaniolo (U)
Ammoniti: Kamara (U), Krstovic (A), De Ketelaere (A), Ederson (A)