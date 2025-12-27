Udinese, Bertola: "Ritiro? La società si aspetta molto da noi, continuità fondamentale"

L'esterno dell’Udinese Nicolò Bertola ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Lazio chiuso col punteggio di 1-1 e valido per la 17^ giornata di Serie A.

La riposta giusta dopo Firenze?

"Abbiamo fatto una grande prestazione e, con un gran gol di Keinan, siamo riusciti a portare a casa un punto. La risposta giusta, ma dobbiamo cercare di continuare su questa squadra e non incepparci come domenica scorsa".

Squadra in ritiro un giorno prima: segnale della società, che non vuole una semplice salvezza?

"Penso sia normale, la società da noi si aspetta molto. Siamo una squadra con qualità e la costanza è fondamentale".